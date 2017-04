„Живи” приказ Исусовей Крижней драги

ПРЕШОВ (СЛОВАЦКА) – У Прешове на Вельки пияток, 14. априла, дзевяти рок за шором орґанизовани „живи” приказ Крижней драги Исуса Христа, хтори орґанизовали Место Прешов и аматерски ґлумци з парохиї Нїжна Шебастова у Прешове и з нєвладовей орґанизациї „Оаза – надїя за нови живот”. Автентични приказ Крижней драги того року перши раз преношени и по интернету.

Крижна драга и церпенє Исуса Христа пред його розпяцом у Прешове почала пред Месним урядом з Пилатовим судом, потим ишла по Главней улїци, та коло Катедрали св. Миколая, а закончена є у Загради уметносци, дзе бул приказ Исусового розпяца на криж, його знїманє з крижу и кладзенє до гроба.

Як русинФОРУМ преноши писанє з „Корзару”, живи приказ Крижней драги провадзели велї вирни и други Прешовчанє.