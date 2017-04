ДЮРДЬОВ – На Вельку ноц, на ютре 16. априла, аматере КУД „Тарас Шевченко” у Дюрдьове отримаю традицийни Рочни Вельконоцни концерт.

Концерт будзе на 20 годзин у Велькей сали Задружного дому, а участвую члени шицких секцийох Дружтва, котри за тоту нагоду пририхтали и нови репертоар.