НОВИ САД – У духу Велькей ноци у ютрейшим ТВ Маґазину буду емитовани прилоги о пошвецаню паски у Руским Керестуре и облїваню у Коцуре, а прилог з польопривреди пошвецени актуалним роботом у овоцнїкох. Тиж будзе емитовани и прилог о конкурсу Роботного цела за младеж Националного совиту Руснацох за екскурзию младих до Словацкей.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 г. и на штварток на 21,30 г. (после емисиї „Добри вечар, Войводино”).