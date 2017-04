И по новим, и по старим

Нєт ту цо чекац – слунко заблїсло през масни скла, видно кажди милиметер праху и шпляхи коло шпоргета… Вас нє депримира кед почнєце шицко тото обачовац? Аааааа! Мержим рибац обисце! Конєчно красна хвиля, шицки треба же бизме вишли вонка, а нє хпац ше нука. Но, правда, уж дораз Пасха, та и шор, як би Коцурци гварели, попратац обисце, алє вше єдно те исте ознова, и ознова, и ознова доокола… Як на колєсу…

Кед ме так прицишнє час, вец ше придавам випробованим способом орґанизованя пораєня. Ша, то кажда ґаздиня роби по своїм. Я себе перше пущим даяки мотивацийни видео. Знаце тоти на Ю-тюбу сучасни психолоґийни тренере. Е. Вец ми вони приповедаю же як я то можем, нє лєм попраїц, алє шицко цо пожадам – же я єдинствена на тим швеце, совершена така яка сом, моя енерґия и вибрация ми помогню през живот як нїхто други. Же я сама можем цо сцем! Га, чули сце? ;)

Вшелїяк же до ухох ухпам слухалки и упивам кажде слово потримовки. Вец берем до рукох ренду, джоґер, тото чудо за павучину и починам. Од купатила та надалєй… Людзе божи, ша я найлєпше очухам кадзу, од мойого сцераня цегелки маю окремну блїщацу ниянсу, облаки як нови, а ламинат, кед по нїм ходза мойо нїжни талпи, сам ше сцера. Мали право. Универзуму, Here I am!

Чуєм и як гваря же кед зме нєзадовольни, мушиме почац себе меняц. Других нє мож, алє кед ми иншак почнєме патриц на живот, шицко коло нас ше саме пременї. Штудирам – кед сом дзецом сто раз гварела най одкладаю свойо ствари на место, най нє руцаю паперики од бомбонох за посцелї, та нє вредзело. Тераз треба прецихнуц и сама тото робиц? Нє розумим. А и давно сом дзешка пречитала, же найбаржей ме болєли слова хтори сом прецихла и слизи хтори сом скривала…

Можебуц би ме дахто требал прияц на психоанализу. Вше ше цошка борим з собу, як да у мнє два швети. Єден ми гутори най медитирам, а други най пойдзем робиц до загради. По тим модерним, требала бим тот перши пущиц най завлада. Озда вец будзем еґзистовац на своїх габох… А по тамаль по старим – цихо будз и роб. Велька ноц уж ту…

