Упартосц ше виплаци

Дарян Гарди зоз Руского Керестура студент штвартого року основних студийох на Академиї уметносци и дизайну, у Братислави, у Словацкей. Од септембра му починаю и мастер студиї у Праги, у Ческей, на Академиї уметносцох „Умпрум”, на напряме илустрация, на Катедри за ґрафику.

Ище у стреднєй школи, Дарян почал учиц словацки язик же би ше могол уписац на студиї у Словацкей. Тот крочай, пойсц до иножемства, як Дарян гвари, бул уродзени у нїм. Барз длуго роздумовал и жадал пробовац школовац ше з вонка Сербиї, а мотивация му була ище векша кед го родичи у тим потримали. Намаганє и упартосц ше виплацели. Дарян у тей хвильки на студийох на ателєу Илустрациї.

– Мал сом барз вельке щесце же сом на початку студийох нашол ґрупу людзох котра ми од самого початку була мила. При нїх сом ше чувствовал прилапено, а то ми помогло опущиц ше цо скорей. Тераз то людзе зоз котрима робим, жиєм и препровадзуєм днї на факултету, а и шлєбодни час – гвари Дарян.

Словацки язик, як сам гвари, научел досц швидко праве прето же мал людзох коло себе, а и прето же пред одходом до Братислави мал початни годзини словацкого у Керестуре.

– Зоз ученьом нє бул вельки проблем, окрем предметох котри були нови за мнє, як наприклад анатомия, естетика. Преподаваня углавном маме у малих ґрупох и векшина з нїх на бази дебати зоз професором, и нїґда нє допито. Окрем того, мойо предмети мануални, так же нєпреривно маме консултациї, вони нам основа, а професор ше индивидуално пошвецує каждому студенту – обяшнює Дарян.

ЗОЗ ОБИДВОХ БОКОХ ОБЄКТИВА

Даряново фотоґрафиї окрем у МАК-у, були обявени ище у даскельо on-line часописох (MinimalZine, ParadiseX Magazine), а гвари же го контактовали прейґ його инстаґрам профилу.

Його кнїжка „ / // ” була реализована як додаток часопису МАК. Кнїжка конципована зоз його малей архиви рижних фотоґрафийох цо зберал даскельо роки. Велї з нїх мали вецей як два роки, и сцел их прилагодзиц ґу своєй естетики котру обрабял теди, док робел на кнїжки.

– Шицки фотоґрафиї сом „знїщел” зоз процесом скенираня так же гоч були зоз рижних периодох, праве зоз тим „знїщованьом”, направел сом єдну нову цалосц, голєм сом так сцел, а нє знам чи ми ше поспишело. Думам же моя найвекша мотивация за сликованє праве тот архив, дзе ше намагам позберац цо вецей деталї, хвильки, ситуациї котри видзим през дзень – гвари Дарян.

Праве прето же зазначує каждодньово ситуациї, векшином на його фотоґрафийох людзе котри го окружую. Опробовал ше и як модел, прето же и особи коло нього сликую, а пре тото го и контактовали дизайнере котри сцели же би на нїм висликовали свойо колекциї.

– Интересантне буц модел, алє баржей волїм буц тот котри сликує. Углавним сликуєм на аналоґни фотоапарат, так же думам же и зоз тим мойо фотоґрафиї маю таки рукопис яки маю – толкує далєй Дарян.

ЖИВОТ У СЛОВАЦКЕЙ

О Братислави, Дарян гвари же му зоз часом постала мала, уж ю барз добре позна. То нє таке мале место, а заш лєм, анї нє таке вельке же би ше у нїм чувствовало страцено. Мож барз лєгко и швидко пойсц до природи, єст вельо парки, а у центру єст шицко цо потребне.

– Кед мам шлєбодного часу, намагам ше даґдзе одпутовац, кед нє вонка зоз Словацкей, та вец ту по Словацкей. Уж даскельо лєта препровадзуєм так же путуєм зоз дружтвом по Словацкей, зоз шатром, а як студенти у Словацкей, маме задармо гайзибански карти, та нам и так видзе барз туньо. Углавном зме даґдзе у горох, лєбо на озерох. Каждому хто придзе до Словацкей, повед бим най идзе на Татри, а кед пойдзе до Братислави, же би обишол цо вецей кафичи и ґалериї, препоручуєм Galeria SNG, Kunsthalle Bratislava – совитує Дарян.

Дальши Даряново плани закончиц мастер студиї у Ческей, бо уж на студийох у Словацкей, тоту Академию уметносцох ше споминало у бешеди при студентох и барз є нахвалєна, а тирва два роки.

– Примаю мало людзох, двоїх, троїх на рок. Мал сом таке чувство же там нє шмем анї пробовац, алє одшмелєл сом ше и на тот крочай. Посилали зме портфолио, на основи котрого нас виберали до другого круга, там зме мали два задатки и интервю, котри сом успишно поробел – закончує млади уметнїк, и додава же є ознова пред новим виволаньом.