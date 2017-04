Каратисти „Русину” участвовали на Вельконоцним турнире

БАЧ/РУСКИ КЕРЕСТУР – Штверо млади каратисти рускокерестурского „Русину”, кельо и участвовали, освоєли штири места на нащивеним Вельконоцним турнуре, хтори всоботу, 15. априла отримани у Бачу.

У катеґориї младших пионирох у виводзеню катох Иґор Фейди освоєл друге, а Мирко Малацко 3. место, док у катеґориї старших пионирох, тиж у катох, Ґлориян Штранґар освєл друге место.

У катеориї кадеткиньох на тим турнире у Бачу, на хторим участвовали коло 500 змагателє зоз Сербиї, Сара Планчак у борбох освоєла перше место.