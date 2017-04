У Београдзе пошвецени 47 кошарки

БЕОГРАД – Як за Рутенпрес гварел парох беоґрадски о. Владислав Варґа, у каплїци у Вишеґрадскей улїци дзе ше сходза вирни грекокатолїки у главним городзе, на Пасху дотераз ище нє було тельо вельо людзох, коло седемдзешат, як всоботу, 15. априла у вечарших годзинох. По Воскресней утринї и Служби о. Варґа пошвецел аж 47 кошарки з пасхалним єдзеньом.

Медзи присутнима бул и амбасадор України у Сербиї Олександер Александрович зоз супругу и сотруднїками, як и два малженски пари з америцкей амбасади грекокатолїцкого походзеня, з пецерима дзецми. Тиж були и други дзеци котрим парохия подзелєла слатки лакотки.

Парох о. Варґа Вельконоцну винчованку владики Георгия пречитал по руски, українски и по сербски, понеже на Служби присуствовали особи рижних националносцох, та и вирох.

Београдски вирни за дзеци у України до дзвончка назберали коло 13 000 динари.

Шветочне шпиванє на службох предводзел дзияк зоз Сримскей Митровици Славко Прецеп.