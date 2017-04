Пасха у Сримскей Митровици

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Пасха у нашей парохиї у Сримскей Митровици того року преславена окреме шветочно, дознава Рутренпрес од пароха у тим городзе о. Владислава Варґу.

У Воскресней утринї на 5 рано знята плащанїца, хтору од пиятку чувала стража, и з обходом коло церкви вирни одшпивали радосне Христос Воскрес, а по Служби Божей пошвецени вецей як 100 паски. Першираз поприходзели и вирни зоз сушедних местох, медзи нїма и Папуґова фамелия з Прхова у општини Печинци, з двоїма дзецми.

После Раншей Служби и Служби у Латярку, вчера у Митровици служена и Служба на 11 годзин, на хторей було надосц дзеци котри принєсли свойо кошарочки з пасхалним єдзеньом, а представели и свойо писанки и рисунки хтори вирабели всоботу пред Квитну нєдзелю.

Тиж так, успишно реализована и акция Каритасу „Други то дар за мнє”, у хторей дзеци и одроснути до 54-ох касочкох у посце даровали пенєж, хтори наменєли за дзеци широти у України.