У церкви у Новим Вербаше пошвецени 107 кошарки

ВЕРБАС – У нововербаскей парохиї св. Владимира вчера, на Вельку ноц, по Служби Божей пошвецени 107 кошарки з пасхалним єдзеньом.

У полней церкви нововербаски парох о. Иґор Вовк пречитал Вельконоцну винчованку преосвященого владики Георгия Джуджара, а у казанї визначел значносц Исусового воскресеня за нас, алє же и ми з нашима дїлами перше мушиме указац же вериме.

У филияли нововербаскей церкви у Змаєве о. Вовк всоботу пошвецел кошарки, а Службу Божу у тим месце отримал и вчера.

На Други и на Треци дзень Велькей ноци у церкви Святого Владимира у Новим Вербаше служби буду на дзевец годзин.