Вельо вирних на вчерайшей Служби

ВЕРБАС – Служба Божа з пошвецаньом кошаркох у нашей старовербаскей парохиї вчера, на Вельку ноц, була на 10 годзин, а церква була полна з парохиянами и пошвецени вецей як 90 кошарки з вельконоцним єдзеньом.

Парох о. Алексий Гудак вирним пречитал Вельконоцну винчованку владики кир Георгия Джуджара, а у казанї наглашел же би було крашнє кед би парохиянє затримали тот добри обичай и у таким вельким чишлє до церкви приходзели и на други служби. Тиж визначел важносц и приводзеня дзецох до церкви и на мированє.

На Други и на Треци дзень Пасхи служби Божо у старовербаскей церкви буду на 8 и 10 годзин, а на службох будзе и мированє.