Пошвецени коло 260 кошарки

КУЛА – У грекокатолїцкей парохиї священомученїка Йосафата у Кули вчера, на Перши дзень Пасхи на двох службох було надосц вирних, а пошвецени вєдно коло 260 кошарки.

Утриню и першу Пасхалну литурґию на 5 годзин рано служели домашнї о. Платон Салак, ЧСВВ и о. Михайло Станько, ЧСВВ, зоз Закарпатя, з України, и пошвецели коло 230 кошарки з пасхалним єдзеньом. На шветочней Служби Божей на 10 годзин, хтору служел о. Михайло, ЧСВВ, пошвецени коло 30 кошарки.

О. Платон, ЧСВВ, Службу Божу служел и у филияли кулскей парохиї у Крущичу, дзе пошвецел пошвецел и пасхалне єдзенє.

На шицких службох священїки вирним по руски и по українски пречитали Вельконоцну винчованку нашого владики кир Георгия.

Нєшка, на Други дзень Пасхи, у кулскей церкви служби Божо буду на 9 и на 18 годзин, а по Раншей у церкви будзе и традицийни Вельконоцни концерт, на хторим наступя коло 80 члени КУД „Иван Сенюк” з Кули.

И у Кули у меншей мири зачувани обичай вельконоцного облїваня.