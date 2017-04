ДЮРДЬОВ – На Перши дзень Велькей ноци вчера у нашей грекокатолїцкей церкви у Дюрдьове Вельку Службу Божу служел о. Борис Холошняй, а на нєй шпивали члени Хору „Розанов”, як и дюрдьовски капелан о. Михаил Холошняй.

Хвиля потримала, та кошарки з пасхалним єдзеньом числених вирних з Дюрдьова, алє и з иножемстава и других наших местох, пошвецени у церковней порти.

Нєшка, на Други, як и на ютре, на Треци дзень Велькей ноци, служби буду на 9 и 18 годзин, а по обидвох будзе и мированє.