Полна церква на Пасху

НОВИ САД – У Новим Садзе вчера, на Перши дзень Пасхи, шпивану Службу Божу служел парох о. Юлиян Рац, котри у полней церкви св. апостолох Петра и Павла пречитал Вельконоцну винчованку нашого еґзарха кир Георгия Джуджара и пошвецел паски.

Ґу владиковей винчованки швето повинчовал и парох, тиж и у мено панїматки, Церквного одбору и шицких котри ше трудза коло Церкви.

Парох о. Рац з тей нагоди окреме подзековал секретарови Церковного одбору Владимирови Римарови за фахову роботу и позлацованє на царских дзверох у церкви.