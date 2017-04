Велька ноц у Коцуре

КОЦУР – Вчера, на Перши дзень Велькей ноци, у грекокатолїцкей церки Успения пресвятей Богородици у Коцуре було три богослуженя, а по Велькей Служби Божей на 10 годзин, и попри тим же падал дробни диждж, паски пошвецени у церковней порти. Службу служели коцурски парох о. Владислав Рац и о. Яков Кулич, котри и пошвецели 303 кошарки з пасхалним єдзеньом.

Служба Божа и пошвецанє паскох вчера служена и у Савиним Селу, дзе о. Яков Кулич пошвецел 12 кошарки з пасхалним єдзеньом, а на Службу було 30 вирних. Служба Божа з мированьом у Савиним Селу нєшка будзе на 9 годзин.

У Коцуре нєшка, на Шветли пондзелок, сужби Божо з мированьом буду на 7, 8, 10 и на 19 годзин.

На ютре у Коцуре будзе и владика кир Георгий Джуджар, а служби буду по истим розпорядку як нєшка.