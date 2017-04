У Керестуре паски пошвецел владика Георгий

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вирни рускокерестурскей парохиї св. оца Миколая вчера преславели Перши дзень Велькей ноци, до хторого ше вошло всоботу вечар на Всеночним богослуженю, а вчерайшу Вельку пасхалну Службу Божу и пошвецанє паскох на 10 годзин предводзел наш еґзарх владика Георгий и домашнї священїки – парох о. Михайло Малацко и капеланє о. Владимир Медєши и о. Михайло Шанта.

Євангелия читана на церковнославянским ище на пейц язикох, а попри дзияка Янка Виславския, шпиванє на Служби предводзел и домашнї Мишани хор Дому култури и Катедралней церкви св. оца Миколая, под руководительством Лидиї Пашо.

У казанї владика Геогий надпомнул же преславюєме найвекше и найшветочнєйше швето у церковним року – воскрешенє Исуса Христа и його вельку побиду добра над злом и живота над шмерцу, а основа тей побиди то Исусова любов ґу людскому роду.

Владика визначел же так як Христос – воскрешнє и кажди чловек, прето треба частейше думац и на вични живот и мерковац до якого вичного живота воскрешнєме – до вичного щесца, чи до вичного церпеня.

На богослуженю було вельо вирних, а пре попадованє дижджу и дакус моцнєйшого витру, пасхи пошвецени и у церкви и у церковней порти. подлєйшу хвилю. И попри подлєйшей хвилї, на пошвецаню паскох було надосц вирних, алє и їх госцох з других местох, гоч ше Вельку ноц того року слави исти дзень.

У просторийох Каритасу у церковней порти вчера орґанизована и Вельконоцна вистава, хтору пририхтал волонтер Каритасу Славко Ройко.

Нєшка, на Други дзень Велькей ноци, у керестурскей парохиї на шицких службох Божих – на 8, 10, на 11,30 и на 19 годзин будзе мированє, а Керестурци предлужа и традицийни обичай на Вельку ноц, так же нєшка по облїваню дзивчатох, дзивкох и женох ходза хлапци, леґинє и хлопи, а на ютре будзе наспак.