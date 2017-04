Перша фодбалска судийка у Шидзе

Дзелїц правду на фодбалским терену, буц фодбалски судия, вимага вельо схопносци. Насампредз треба добре познац бависко, дакеди швидко роздумовац и видзиц шицко цо ше случує. Навияче, пре прихильносц ґу свойому клубу за хтори навияю и, вельо раз, субєктивне видзенє ситуациї на терену, знаю буц нєприємни. На наших теренох ше часто случує же судия муши сцекац зоз терену. Мож лєм задумац же як то буц жена и судзиц змаганя хлопских екипох.

Mало єст приклади же на фодбалским терену правду дзелї жена. Окреме кед слово о хлопским фодбалу. Миряна Уґлєшич зоз Беркасова першираз судзела хлопске фодбалске змаганє пред дзешец роками.

– Дакеди активни спортиста Ивица Йович, потим член Општинского фодбалского союзу у Шидзе давного 2007. року ми предложел же бим була фодбалски судия. Добре ше здогадуєм, бул то пияток, а уж ютре ми сообщел же будзем судзиц змаганє на нєдзелю. Була сом нєсподзивана, алє сом прилапела понукнуце. Щиро поведзене, пристала сом можебуц и пре мою шмелосц шицки проблеми и спокуси у живоце ришиц на свой хасен. Було то змаганє у Општинскей лиґи Шид екипох ФК „Синдєлич” зоз Ґибарцу и ФК „Єдинство” зоз Моровичу. На тим, моїм першим дзелєню правди на фодбалским терену сом була помоцни судия. Нє мала сом анї адекватну и предписану опрему, алє сом була у єдней тренерки хтора була два-три числа векша и хтора на мнє вишела. И навияче на стадионє були нєсподзивани, доруцовали ми… Алє нїч ме то нє злєкло, бо сом мала за собу „ментора” Ивицу хтори ми суґеровал кеди най махам зоз заставку. Так прешли мойо „судийски кресцини” – гварела Миряна Уґлєшич.

ФЕР-ПЛЕЙ

После лєм трох змаганьох дзе була помоцни судия, Миряна превжала „пищок” главного арбитра. Спрам єй прецени, судзела на вецей як сто змаганьох и у Општинскей и у Сримскей лиґи. Тиж так, правду дзелєла и на числених фодбалских турнирох, школских змаганьох, а и змаганьох женских фодбалских екипох.

Народзена є 1992. року у Новим Садзе, а закончела стредню школу за машинского технїчара и струковни студиї Менаджера за дїловни комуникациї. У єй фамелиї спорт вше бул присутни. Шицки тренирали даяки спорт, так же прихильносц ґу спорту здобула медзи своїма найблїзшима. Єй дїдо, бул ґолман у ФК „Войводина” зоз Нового Саду, а єй мац була одлична кошаркашка и бавела за КК „Партизан” зоз Нового Саду, а потим и за КК „Вупик” зоз Вуковару. Свойо спортски схопносц виказали и єй оцец и брат.

– Була сом перша жена фодбалски судия у Шидзе. После мнє зявели ше и други: Бояна Баїч, Даниєла Кичиня и Даниєла Роман. Перше сом судзела у Општинскей лиґи, а потим и у Сримскей. Пре покалїченє у транспортним нєщесцу нє удало ми ше дойсц по висши ранґи змаганя. Нєшка судзим змаганя у Општинскей лиґи Шид – гварела Миряна Уґлєшич.

На змаганьох хтори судзела було вельо нєприємни ситуациї, алє надпомла же шицки бавяче пробую буц кавалєре и справовац ше културно кед вона судзи.

– Кельо можем, пробуєм цо менєй карац бавячох на терену. Намагам ше од першей, та по остатню минуту на терену створиц позитивну атмосферу, а тиж так и же би змаганє прешло у фер бависку. Без вельо претаргованя и коментарованя. Кед слово о публики, нє сцем им завадзац же би ше на трибинох забавяла по своїм.

Кед же ми дацо и предруца, нє возбудзуєм ше вельо. Тримам ше того цо робим на терену и намагам ше судзиц цо лєпше можем – надпомла Миряна Уґлєшич.

ШИДСКИ ФОДБАЛЕРКИ

До нєдавна фодбал бул хлопска ствар. Нє було вельо простору же би ше у нїм нашли жени. Мало их було на трибинох, нє було анї фодбалерки, а ище менєй жени хтори були фодбалски судийки. Медзитим, обставини ше и у тим вельо пременєли.

Як фодбалски судия, Миряна здобула вельо приятельох. Вельо путовала и упознала вельки фодбалски мена як цо Бане Иванович, Александар Коларов и велї други. Жаль єй лєм же ше єй пре покалїченє нєудало положиц нєобходни испити за судзенє у висшим ранґу змаганя – у Войводянскей лиґи.

Кед слово о планох, ма амбициї основац женски фодбалски клуб у Шидзе.

– Наздавам ше же компетентни у Општинским спортским союзу у Шидзе буду мац порозуменя за мою идею и жаданє. За тот штредок бул би то вельки позитивни викрок з хторим би жителє Шида доказали же и з дїлами потримую родну ровноправносц – надпомла Миряна Уґлєшич.

Єй приклад очиглядно доказує же и жени у фодбалу можу шицко цо и хлопи. Можебуц и лєпше як вони.

ДВА ЖОВТИ – ЄДЕН ЧЕРВЕНИ КАРТОН

– З оглядом на тото же ше вше намагам цо менєй карац бавячох на терену и же би змаганє прешло у фер борби, нє мала сом вельо нєприємносци як судия. Медзитим, случело ше раз на змаганю у Општинскей лиґи Шид медзи екипами ФК „Напредак” зоз Вашици и ОФК „Бинґула” зоз Бинґули. Єден бавяч зоз екипи Бинґули ше нєспортски справовал, та сом му дала жовти картон. То було у першим полчасу змаганя. Исти бавяч и у другим направел нєспортски фаул, та сом му дала и други жовти картон. То автоматски значи же достава червени и муши висц зоз бависка. Збешнєл ше и рушел на мнє, алє ме одбранєли шицки други бавяче на терену.