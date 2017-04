ШИД – На Перши дзень Велькей ноци, у Руским доме у Шидзе, у орґанизациї домашнього КПД „Дюра Киш“, вчера отримане традицийне змаганє за наймоцнєйшу писанку.

Змагали ше 13 дзивчата и хлапци, по системи елиминованя, а перше место освоєл Саша Ящур, други бул Марко Бебек, а треци Милан Гарвильчак.

За наймладшого змагателя преглашени шейсцрочни Лука Бебек, а орґанизатор за шицких порихтал и пригодни дарунки.