Гуманитарна акция у парохиї у Старим Вербаше

ВЕРБАС – У церкви Покрова Пресвятей Богородици у Старим Вербаше три тижнї пред Вельку ноцу почала гуманитарнa акция у хторей ше до Каритасових касочкох зберало пенєж за парохиянох котрим то потребне.

З назбераного пенєжу ше помогло парохияном котри тераз у чежшей материялней ситуациї и купене єдзенє за пасхалну кошарку.

– Назберани 9 650 динари, за хтори купене шицко цо треба до кошарки за Пасху. У пакетох була шунка, колбаса, вайца, масло, хрин, а дали зме упечиц и паски за парохиянох. Тоти пакети достали седем фамелиї, а и прейґ медийох дзекуєм шицким парохияном котри у тим помогли, же би Вельку ноц у нашей парохиї шицки дочекали достоїнствено и торжествено – гварел старовербаски парох о. Алексий Гудак.