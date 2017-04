Вельконоцни концерт у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – На Вельку ноц, внєдзелю 16. априла, аматере дюрдьовского КУД „Тарас Шевченко” отримали Рочни Вельконоцни концерт, хтори ше без претаргнуца орґанизує вецей як трицец роки.

Числену публику у Велькей сали Задружного дому, як и присутних госцох, спред домашнього Дружтва привитал Мирослав Чакан, а на початку Концерту Вельку ноц присутним повинчовали и наш владика Георгий Джуджар и предсидатель Општини Жабель Чедомир Божич.

У двогодзиновей програми у 22-ох точкох ше зменьовали аматере рижних возростох, котри рецитовали, танцовали, грали и шпивали, а велї точки виведзени перши раз.

Медзи госцами на Концерту були и предсидатель Скупштини општини Жабель Радован Чолич, членїца Општинскей ради задлужена за културу Нерима Шовлянски, та член Општинскей ради задлужени за драги и ошвиценє и предсидатель Совиту Месней заєднїци Дюрдьов Душко Михелц. По програми друженє предлужене у просторийох КУД, дзе предложена традицийна пасхална вечера.

Витворенє Рочного Вельконоцного концерту финансийно помогли Покраїнски секретарият за културу и явне информованє, Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци, Општина Жабель, Национални совит Руснацох и Завод за културу войводянских Руснацох.