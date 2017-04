МИКЛОШЕВЦИ – Вчера пополадню, на Други дзень Велькей ноци, миклошевски леґинє ходзели облївац дзивки по валалє, а и красна, слунечна хвиля оможлївела отримованє того стародавного вельконоцного звичаю.

Хлапци по облїваню ходзели на трактору, зоз граньом и шпиваньом руских шпиванкох. Так традиция предлужена и того року, гоч у Миклошевцох уж єст вше мєнєй леґиньох и дзивки.