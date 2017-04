Керестурци ше облїваю

РУСКИ КЕРЕСТУР – Обичай облїваня у Руским Керестуре предлужени и того року, та вчера, на Други дзень Велькей ноци, и попри пременївей хвилї, хлапци и леґинє облївали дзивчата и дзивки. По валалє було видно оквецени авта, трактори з приколицами, та и парадни кочи зоз запрагнутима коньми, на хторих хлапци, зоз шпиваньом, ходзели по облїваню.

Нєшка, на Треци дзень Велькей ноци дзивчата и дзивки облїваю хлапцох и леґиньох, а гоч нєшка почина настава после ярнього розпусту, школярки ше успишно орґанизовали посцигнуц пооблївац хлапцох, та и „врациц им” цо вчера „пожичели”.