Велька ноц у Миклошевцох

МИКЛОШЕВЦИ (ГОРВАТСКА) – У миклошевскей грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Дїви Мариї Вельку ноц преславели числени домашнї, як и їх госци зоз жеми и иножемства. Службу Божу на 11 годзин служели парох вуковарски и декан сримски Крижевского владичества о. Владимир Маґоч и домашнї парох о. Яким Симунович.

У казанї о. Маґоч пречитал Вельконоцну винчованку крижевского владики кир Николи Кекича, у хторей, медзи иншим, кир Кекич наглашел же тото швето нагода же бизме пренашли Исуса у своїх шерцох и як цо ше з яри будзи природа – же би и ми пребудзели чувства и духовносц за своїх блїжнїх.

По Служби о. Маґоч пошвецел кошарки з пасхалним єдзеньом, а пре диждж, пошвецанє кошаркох було у церкви.

Вчера, на Други дзень Велькей ноци по Служби було мированє, а на службох ше красне число парохиянох причащало и мировало.