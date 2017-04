Вибереме вични живот, лєбо муки

НОВИ САД – На Други дзень Велькей ноци, вчера, на Шветли вовторок, у Новим Садзе Архиєрейску Службу Божу служел наш еґзарх кир Георгий Джуджар, а сослужел парох о. Юлиян Рац, котри и причащали и мировали вирних. Шпивал Хор „Гармония” и солистка Ана Римар, под дириґентством Весни Кесич Крсманович.

– Свята Церква то ми, котри тераз славиме найвекше швето – воскресенє Господа нашого Исуса Христа, торжество побиди живота над шмерцу и добра над злом. Христос нам дава тварду надїю за нашо воскресенє, алє чи вибереме радосни вични живот, чи муки и церпенє, то завиши од нас. Намагайме ше буц достойни вичней радосци з нашим Господом – гварел владика Георгий у казанї.