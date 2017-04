На Вельку ноц була заєднїцка Служба Божа

НОВЕ ОРАХОВО – Внєдзелю, на Перши дзень Велькей ноци, у церкви Христа Цара у Новим Орахове Службу Божу на пол осмей служел ораховски парох о. Владисалв Рац, а на Служби у Орахове були и вирни з Бачкей Тополї.

Парох о. Рац пречитал Вельконоцну винчованку апостолского еґзарха, владики Георгия Джуджара, а того року пошвецел шейсц кошарки з пасхалним єдзеньом. Служба Божа закончена з мированьом.

Шлїдуюца Служба Божа у Новим Орахове будзе 6. мая на 14 годзин, кеди буду пошвецени и моторки.

Як видно на фотоґрафиї, млади Ораховчанє вчера ходзели и по облїваню.