У наших сримских парохийох торжествено означена Велька ноц

СРИМ – У грекокатолїцких церквох у шидскей општини Велька ноц торжествено означена з богослуженями и пошвецованьом кошаркох з пасхалним єдзеньом.

Служби Божо у Шидзе Пред Вельку ноцу, як и внєдзелю и вчера, на Перши и Други дзень Пасхи, служел парох о. Михайло Режак. На Вельку ноц после богослуженя о. Режак пошвецел прейґ 50 кошарки, а пре диждж, пошвецанє кошаркох було у церкви. Вчера, на Други дзень Велькей ноци на службох було и мированє.

З богослуженями у тижню пред шветом вирни у Бачинцох дочекали Пасху, а на Перши дзень Велькей ноци бачински парох о. Дарко Рац у церкви пошвецел 17 кошарки з пасками. Вчера по Служби Божей було мированє, а Служба у Бачинцох будзе и нєшка.

През швето у Беркасове и Бикичу служби Божо служел парох о. Владимир Еделински Миколка. У Бикичу пошвецени 24, а у Беркасове 11 кошарки з пасхалним єдзеньом.

На Други дзень Велькей ноци було и мированє, а вчера пополадню о. Еделински Миколка благословел гроби на теметовох у Беркасове и Бикичу.