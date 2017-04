Филиганска ускршња јаја Паулине Такач

КУЛА – На Ускршњем вашару у Кули своје радове су изложиле и чланице Удружења жена „Идеја“, а највећу пажњу привукла су ускршња јаја Паулине Такач из Куле, која за шарање јаја као технику користи комбиновање традиционалних шара за везење са савременим украсима, као што су циркони, перлице и разнобојне траке.

Госпођа Такач за украшавање користи гушчија и пачија јаја због тврђе љуске, а од алата само оловку, папир, маказе, јак лепак и много украса. Како је рекла, јаја се прво издувају, скувају, а затим измере да би сваки елемент био на свом месту.

-Никада не знам унапред како ће неко јаје изгледати, то долази само од себе. Прво залепим траке и одредим место за лепљење циркона, а онда постепено добијам идеје и инспирацију – каже Такач.

Ова вредна пензионерка до сада је за писање користила многе технике, а овог Ускрса је највише украшавала овом техником, јер је она посебно инспирише и опушта.