Пред роком у Руским Керестуре успишно пресадзени транспортни знак, гоч є пресадзени до асфалту. Велька буря ше дзвигла пре тот знак, аж шицки Керестурци написали по 3,4 Фейсбук статуси, и то зоз трома викричнїками, цо шведочи о озбильней ситуациї. Людзе би поведли – страшне. Шокирани людзе преходзели коло знаку, док вон помали пущал коренї и, ниа, обстал.

,,Тот транспортни знак ше приял пре плодни асфалт хтори ма досц асфалт-токсину хтори нєобходни за його витримованє у жимских условийох” – гварел фаховец за транспортни мрежи Сербиї, дипломовани маґистер на Фрее Денс универзитету Добривоє Студентович.

Же знак добре пресадзени и же видно його плоди, найбаржей почувствовали полицає, хтори добре оберали людзох.

,,Найволїме присц до Керестура под час паприґи, теди людзе полни з червенима, та и ми обераме таки плоди. Кед ше, нє дай боже, зяви даяки нє паприґар, вец ше задоволїме и зоз желєним плодом, розумице. Ми добри людзе, караме людзох без кари, думам виписаней, нач, сеґинятка, да иду до пошти уплацовац кед можу експрес нам на руки. Задовольни вони, задовольни ми, добре … вони дакус менєй задовольни, алє цо же тераз” – гварел єден полицай хтори нє заняти прейґ вязи.

Людзом завадзало же тот знак, положени же би ше могло отвориц „заградку” єдней карчми, зоз тим сам одход до Дому здравя очежани пре паркиранє хтори тот знак нє дошлєбодзує.

,,Мило ми… же ми карчма блїзко при Доме здравя, та можем „скокнуц” на єдну, два, док чекам у шоре же бим нє слухал валаски сплєтки хтори ширя стари баби. Так, крашнє пойдзем до карчми дзе ме чека товариш хтори люби попиц, а вец ше розприповедаме же хтора ше одава, хто ше з ким, знаце, хто кельо паприґи положел, кому здохла крава и таки бешеди. Барз би було добре кед би ше тоту улїчку цалком заварло за транспорт, бо дакеди и рачкуюци идзем назад до дохтора” – виявел єден нашмеяни чловек.

Будземе реални, тота буря ше закончела, а поправдзе и нє була найгорша на тих просторох.