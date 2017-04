Цо писала преса прешлих мешацох

ВИГЛЄДОВАНЯ ДОКАЗАЛИ ЖЕ ЛЮДЗЕ ХТОРИ ПИЮ ВЕЦЕЙ КАФИ НА ДЗЕНЬ, ЖИЮ ДЛУЖЕЙ – Цо им вредзи же жию длужей кед половку свойого живота препровадза на ВЦ-шольки.

***

ПРОФЕСОРКА ДЖЕНИФЕР ВИЛИ ТВЕРДЗИ ЖЕ ПИВО ЗВЕКШУЄ КАПАЦИТЕТ ПАМЕТАНЯ – як то же ше я вше нїчого нє здогадуєм после пиятого.

***

ЄДНА ЖЕНА ПИЛА 5 ЛИТРИ ВОДИ КАЖДИ ДЗЕНЬ, И ДОШЛА ДО НЄВИРОЯТНОГО ОДКРИЦА – же єй рахунок за воду скочел дупло.

***

ПУТИНОВО ВОЙСКО НА НОГОХ – добре, бо нашо войско на колєнох, чуха ВЦ-и.

***

ИНОВАЦИЯ – ВМА З МЕТОДУ СЛАБЕЙ СТРУЇ РИШУЄ ДЕПРЕСИЮ – воля накруциц кус моцнєйшу, та ришиц шицки бриґи своїх пациєнтох.

***

НАПРАВЕНЕ ШЕРЦО ХТОРЕ МОЖЕ ДУРКАЦ ВИЧНО – лєм най го нє приноша на Балкан, досц нам и тото нашо.

***

ВОЙВОДИНА ОСТАВА БЕЗ 160 ДОХТОРОХ – нїч нє страшне кед ше роби о дохторох економиї хтори нє маю свойо ординациї.

***

НЄ БУДЗЕМЕ ПРЕДАВАЦ ПОЛЯ СТРАНЦОМ – нормално же нє будземе, даме им задармо.

***

ВОЖЕНЄ ВНОЦИ ЗМЕНШУЄ НАПАРТОСЦ И ВИВОЛУЄ ПОЗИТИВНИ ЕМОЦИЇ– поготов кед ше вожице з женами нїзкого моралу.

***

ХЛОПИ ХТОРИ СВОЇМ ЖЕНОМ ПОДАРУЮ РАНШИ ПОЦИЛУНОК ЖИЮ 5 РОКИ ДЛУЖЕЙ ОД ТИХ ХТОРИ ТОТО НЄ РОБЯ – тоти хтори тото нє робя жию длужей, бо нє маю жени.

***

МОЦНИ БАС У ПИСНЬОХ ВАШОМУ МОЗҐУ МОЦНИ БАС У ПИСНЬОХ ВАШОМУ МОЗҐУ ДАВА ЧУВСТВО МОЦИ – покля комшо з першого поверху нє придзе по дзевери.

***

КОЛИБРИ ЄДИНА ПТИЦА ХТОРА МОЖЕ ЛЄЦИЦ НАЗАДОК – Сербия єдина держава хтора идзе назадок, а напредує.

***

ЦО СЦЕ ЩЕШЛЇВШИ, ТО ВАМ МЕНЄЙ СНА ПОТРЕБНЕ – я би ше, випатра, нє требал анї будзиц.

***

СТУДЕНТИ ЗОЗ ЦАЛОГО ШВЕТА УЧА СЕРБСКИ ЯЗИК НА АВАЛИ – углавним тоти зоз горох и брегох вше лєпше знали язик.

***

ПОЛКОВНЇКОВИ ПЕНЗИЯ ПОЖНЇ 17 РОКИ – га, ище кус, та ю нє будзе мушиц анї чекац.

***

АТИНА НЄ МЕНЯ ДУМАНЄ О КОСОВУ – а за Зевсово думанє ше нїхто нє пита, га?

***

ДОХТОРЕ ВИЦАГЛИ ЖИВУ БУБУ ЗОЗ ЖЕНОВЕЙ ГЛАВИ – сеґинь буба, цо шицко мушела видзиц.

***

МЛАДИХ НАЙЧАСТЕЙШЕ ШКОЛУЄМЕ ЗА БИРО – кед сце нє знали то моцна фирма, кажди рок ше лєм шири.