Керестурци участвовали на Вельконоцним рукометним турнире

ЧЕРВИНКА – На осмим Вельконоцним мини-рукометним турнире „Червинка 2017”, хтори 15. априла отримани у Червинки, медзи шеснац екипами наймладшого возросту змагали ше и школяре з рускокерестурскей ОШ „Петро Кузмяк” – члени Рукометней секциї хтору водзи Славко Надь.

Керестурска хлапцовско/дзивчатска екипа бавела штири змаганя и зазначела два побиди (з резултатами 10:5 и 15:14), єдно змаганє одбавела нєришено (12:12) и єдно страцела (17:12), так же ше, як оценєл тренер Надь, на турнире досц добре указали.

Участвовали вецей як 220 дзеци зоз Зомбора, Приґревици, Баймоку, Сивцу, Крущичу, Червинки, Вербасу, Керестура, як и з Бєлїни, та турнир мал и медзинародни характер, а орґанизовал го Рукометни клуб „Червинка”.