Кокурс за кратку приповедку „Добре рано дзеци”

БЕОҐРАД – Радио Беоґрад розписал петнасти конкурс за кратку приповедку з насловом „Добре рано дзеци”, з мотивом истоменей дзецинскей радио-емисиї, хтору на Радио Беоґрадзе РТС-у мож слухац кажде рано на 7,05 годзин. У тих емисийох дзецом ше емитує интересантни и поучни приповедки, дзе будзе емитована и побиднїцка з найновшого конкурсу.

Конкурс отворени по 15. май, приповедка треба же би мала до 2 000 характери, єден автор може послац найвецей дзешец приповедки, а авторе котри були два раз наградзовани на тим конкурсу нє маю право участвовац.

Приповедки треба посилац у ковертох подписани зоз шифру, а у окремней коверти ришенє шифри, на адресу: Радио Беоґрад 1, Програма за дзеци и младих, Хиландарска 2, 11 000 Беоґрад. Награда за побиднїцку приповедку 500 еври, а мено автора будзе обявене у програми емисиї 1. юния.