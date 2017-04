Нову здравствену ище нє маю прейґ 500 тисячи осиґуранїки

БЕОҐРАД – У Сербиї 521 759 осиґуранїки ище вше нє поднєсли вимогу за менянє старих паперових здравствених кнїжочкох за нови здравствени карточки, гваря з Републичного фонду за здравствене осиґуранє (РФЗО).

У Заводзе за виробок банкнотох тераз ше виробя милион 511 978 здравствени карточки, а осиґуранїки котри поднєсли вимогу и чекаю нову здравствену леґитимацию, достали потвердзеня з хторима маю право на здравствену защиту.

З РФЗО надпоминаю же тоти котри маю оверени паперово здравствени кнїжочки, свойо права з обовязного здравственого осиґураня можу витворйовац по виходзенє овери.

– Кед нє придали вимогу за нову карточку, а овера старей им вишла, тоти особи маю право лєм на наглу медицинску помоц – поведзене тТнюґу у РФЗО.

– Дзеци до 18 роки, ваготни жени и положнїци до рока од родзеня дзецка маю право на подполну здравствену защиту на терху средствох обовязного здравственого осиґураня, без огляду чи стара кнїжочка оверена – надпоминаю у РФЗО.