У Вербаше ше ушорює бавилїща за дзеци

ВЕРБАС – У вербаскей општини почали роботи на порядним ушорйованю шицких дзецинских бавилїщох и спортских теренох, преноши портал Општини, и як сообщене з Одзелєня за комунални и будовательни роботи, 30 бавилїща о хторих ше стара Општина буду обновени до конца мая. Прето у тот час одредзени бавилїща буду заварти, та з Одзелєня надпоминаю родичом же би дзеци нє приводзели на бавилїща хтори заварти.

– За тоти роботи у буджету Општини опредзелєни 450 000 динари, а буду пооправяни мобилияри, бависка позаварйовани и офарбени, заменєни поламани древени часци. Општина будзе отверац и нови бавилїща, алє и стари дополньовац з новим мобилияром и лавками – гварел руководитель Одзелєня за комунални и будовательни роботи Иґор Милович.

Нови бавилїща буду поставени коло православней церкви у Вербаше, на углє улїцох Светозара Милетича и Бориса Кидрича, потим у улїци Вука Караджича, у населєню Кудзеляра и у Равним Селу.