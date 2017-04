Улїца Светозара Милетича достанє нови випатрунок

НОВИ САД – Городска управа за будовательну жем и инвестициї розписала конкурс за вибор найвигоднєшого окончователя роботох за реконструкцию Милетичовей улїци у Новим Садзе, у часци од улїци Йована Суботича по Греческошколску. З тогорочну програму ушорйованя будовательних поверхносцох плановани роботи на водоводней и канализацийней мрежи, вибудов транспортних поверхносцох и явного ошвиценя у тей улїци.

Оценєна вредносц явней набавки нє цали 34 милиони динари, з чого 27,5 милиони плановани за вибудов транспортних поверхносцох, реконструкцию водоводу и канализациї, а 6,4 милиони за явне ошвиценє.

У улїци Светозара Милетича водовод у подлим стану и потребне го реконструовац. Плановане и менянє хижних и чурчкових приключкох и їх повязованє на терашнї колектор, а плановане поставиц и 14 мурово лампаши.

З проєктом предвидзени и вибудов нових транспортних поверхнсцох у двох розличних ширинох. По цалей длужини буду вибудовани дражки за пешакох з обидвох бокох, а будзе ришене и одводньованє стмосферских водох.

Предвидзене же одлука о додзельованю контракту за роботи, або о претаргованю поступку, будзе принєшена у чаше о дзешец днї од законченя явней набавки, реконструкция улїци почнє у юнию. Роботи буду заєднїцки финансовац Городска управа за будовательну жем и инвестициї и Управа за капитални укладаня АП Войводини