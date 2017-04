Придата петиция за заверанє Прилапююцого центру за миґрантох

ШИД – Гражданє котри вимагаю заверанє Прилапююцого центру за миґрантох у Шидзе, вчера опрез Културно-образовного центру отримали протестни сход, а потим у протестней процесиї по Карадьоровей улїци пошли по будинок Општини Шид, дзе придали петицию за заверанє спомнутого центру.

Коверту з подписами скоро 3 000 гражданох заменїкови предсидателя Општини Шид Зоранови Семеновичови придала Бранислава Штимац, чийо 11-рочне дзивче и єй пайташку нєдавно преплашел миґрант кед вошол до їх обисца зоз шекерку.

У петициї ше вимага заверанє Прилапююцого центру, а кед ше то нє витвори, подписнїки вимагаю же би у городзе нє було илеґалних, нєреґистрованих миґрантох, же би ше им огранїчело рушанє у городзе, як и же би уровень безпечносци шицких гражданох бул на висшим уровню.

Зоран Семенович гражданом гварел же Општина Шид о проблему обвисцела компетентни державни орґани и же ше обчекує його ришенє.