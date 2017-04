Власнїцтво АП Войводини

НОВИ САД – На концу 2016. року, цалосна вредносц нєрухомосцох у дїловних кнїжкох Управи за маєток Автономней Покраїни Войводини (АПВ) виношела нє цали 108,9 милиярди динари, стої и звиту о управяню и розполаганю з явну власносцу Войводини на 2016. рок, хтори прешлого тижня прилапени на Скупштини Войводини, а преноши „Дневник”.

Зоз спомнутей суми, вредносц будовательней жеми у власносци АПВ прейґ 108,5 милиярди динари, а вредносц обєктох прейґ 290 милиони динари.

Заключно з прешлим роком, як ношитель права явней власносци на будовательну жем АПВ уписана за 1 873 катастерски парцели, поверхносци прейґ 2 602 гектари, а як ношитель права явней власносци, на АПВ уписани вєдно 2 102 обєкти.

АПВ власнїк 52-ох установох здравственей и социялней защити (913 обєкти), 159 установох образованя и установох школярско-струдентского стандарду (852 обєкти), 5 установох у култури (9 обєкти), двох репрезентативних обєктох – госцинских вилох „Равне” и „Сримска Каменїца” (вєдно 11 обєкти), административних и окремних часцох у 20 обєктох, двох локалох у Новим Сдзе, шейсц дїловних просторийох у „Мастер центре” у Новим Садзе, дзешец службених и 11 других квартельох, як и обєктох здобутих з наплацованьом поглєдованьох Фонду за розвой АПВ (268 обєкти).