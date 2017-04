На Покраїнскей смотри того викенду осмеро рецитаторе по руски

СЕЧАНЬ – Того викенду, од 21. по 23. април, у Сечню будзе отримана Покраїнска смотра рецитаторох, на хторей участвую и осмеро рецитаторе з наших местох, котри ше змагаю з рецитациями по руски.

Зоз Зонскей смотри рецитаторох, хтора штредком марца отримана у Бачу, на найвисше змаганє у Войводини у младшим возросту з писнями по руски ше пласовали Иван Молнар и Кристина Дюрянїн з Дюрдьова и Катарина Накич з Нового Саду.

У штреднїм возросту на Покраїнскей смотри наступя Валентина Новта з Руского Керестура, Катарина Недич з Коцура и Валентина Салаґ з Дюрдьова, а у старшим возросту Мирослав Малацко и Павлина Шепински з Керестура.

Покраїнску смотру рецитаторох орґанизує Союз уметнїцкей творчосци аматерох Войводини, а домашнї Смотри Центер за културу Општини Сечань.