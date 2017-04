РУСКИ КЕРЕСТУР – Як то уж традиция, рускокерестурски Каритас и того року на Вельку Соботу орґанизовал зберанє пасхалного єдзеня за особи котрим то потребне.

Парохиянє, а з найвекшей часци Пекара „Макаї” и Месарня „Байо”, подаровали єдзенє, хторе капеланє о. Владимир Медєши и о. Михайло Шанта пошвецели пред дзелєньом.

Волонтере на своїх превозкох пасхалн єдзенє поодношели 25 керестурским фамелийом, же би могли достоїнствено преславиц вельконоцни швета.