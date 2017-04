КОЦУР – Вчера, на Треци дзень Велькей ноци, у Коцуре дзивчата и дзивки облївали хлапцох и леґиньох, а гоч була пременлїва хвиля и жимно, тот вельконоцни обичай у Коцуре випочитовани и того року.

Облїваче пондзелок, и облївачки вчера, по валалє ходзели на оквицених бициґлох, алє и на подаєдним кочу зоз запрагнутима коньми. Векшином то школяре основношколского возросту, бо кажди рок єст вше менєй старших младих котри ґрупно ходза по облїваню.