Сонї Папуґа перша награда за малюнок

БАЧКА ТОПОЛЯ – На 47. Медзинародней вистави ручних роботох и уметносцох МИРК першу награду за свой малюнок з меном „Шветлосц любови” достала аматерска малярка Соня Папуґа з Беґечу, членїца Здруженя подобових уметнїкох ЛИКУМ з Нового Саду. Спомнута вистава отримана од 13. по 18. април у Бачкей Тополї.

На вистави участвовали члени шейсц здруженьох малярох-аматерох, а медзи нїма и ЛИКУМ, хторе як здруженє достало першу награду и погар. Поєдинєчно, членом ЛИКУМ-у жири додзелєл штири златни уровнї, штернац перши места, дзешец други и три треци места.