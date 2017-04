Крстурчани учествовали на Ускршњем рукометном турниру

ЦРВЕНКА – На осмом Ускршњем мини-рукометном турниру „Црвенка 2017“, који је 15. априла одржан у Црвенки, између шеснаест екипа најмлађег узраста такмичили су се и ученици крстурске ОШ „Петро Кузмјак“ – чланови Рукометне секције коју води Славко Нађ.

Крстурска мушко/женска екипа одиграла је четири утакмице и забележила две победе (10:5 и 15:14), једном је одиграла нерешено (12:12) и једну је изгубила (17:12), тако да су се, како је оценио тренер Нађ, рукометаши на турниру добро показали.

Учествовало је више од 220 деце из Сомбора, Пригревице, Бајмока, Сивца, Крушчића, Црвенке, Врбаса, Крстура, као и из Бијељине, па је турнир имао и међународни карактер, а организовао га је Рукометни клуб „Црвенка“.