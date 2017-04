Соњи Папуга прва награда за слику

БАЧКА ТОПОЛА – На 47. Међународној изложби ручних радова и уметности МИРК прву награду за слику „Светлост љубави“ добила је сликарка-аматерка Соња Папуга из Бегеча, чланица Удружења ликовних уметника ЛИКУМ из Новог Сада. Поменута изложба је одржана од 13. до 18. априла у Бачкој Тополи.

На изложби су учествовали чланови шест удружења сликара-аматера, а међу њима и ЛИКУМ које је као удружење добило прву награду и пехар. Појединачно, члановима ЛИКУМ-а жири је доделио четири златна нивоа, четрнаест првих места, десет других и три трећа места.