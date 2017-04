Еколоґийни рух приявел „Витал“ пре заґадзованє

ВЕРБАС – Еколоґийни рух Вербасу поднєсол прияву процив „Виталу” пре заґадзованє воздуху. Еколоґове поволали на одвичательносц компетентних у тим подприємстве, прето же даскельо днї з коминох фабрики випущовали чарни дим, а у дзепоєдних часцох городу предмети и облаки були прекрити з густим, лїпкацим ґаром.

– Локалну и Покраїнску инспекцию зме спозорели же ше уж длугши час окончує терор над гражданами Вербасу и нє обвисцує явносц о квалитету воздуху, цо по Закону о защити воздуху. Думаня зме же нєт ефекти инспекцийней роботи у обласци защити животного штредку, же инспекторе нє применюю предписаня зоз своєй дїялносци и же гражданє церпя пре их нєодвичательносц – поведзене у сообщеню Еколоґийного руху Вербас, хторе преноши и портал Општини Вербас.

Еколоґийни рух прияви процив „Виталу” поднєсол до Општинскей и Покраїнскей инспекциї за животни штредок и вербаскому Оддзелєню новосадского Суду за потупеня.