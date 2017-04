Нє зменшовац скорейчасово пензиї

БЕОҐРАД – После схадзки отриманей вовторок, 18. априла, предсидатель Социялно- економского совиту Републики Сербиї Любисав Орбович виявел же Совит од Влади будзе вимагац утаргованє тирвацого зменшаня пензийох за 0,34 одсто мешачно пензионером котри пензионовани скорей наполнєних 65 рокох старосци и предклада най тото зменшанє тирва лєм покля пензионер нє наполнєнї 65 роки.

– За занятих у администрациї нє така велька терха робиц до 65 роки и так виполнїц и друге условиє за пензию, алє за людзох котри робя у окремних условийох, дзе треба физичне анґажованє, робота до 65 роки напорна и вони нє шму буц покарани прето же ше пензионую скорей, цо им закон оможлївює – гварел Орбович.

Спрам словох Орбовича, котри предсидатель Союзу самостойних синдикатох Сербиї (СССС) и на рок предшедуюци Социялно- економского совиту, Влада Сербиї би мала найсц ришенє и вименїц Закон о пензийним и инвалидским осиґураню.

Министер за роботу, обезпечованє роботи, борецки и социялни питаня Александар Вулин гварел же тераз нє познате келїм пензионером ше одбива з пензиї прето же маю полни роботни стаж, а нє маю 65 роки живота, цо друге условиє за пензию.

– Аж док поробиме финансийну анализу будземе знац кельо пенєжу нам потребне же бизме запровадзели нови правила за скорейчасово пензиї и вец о тим будзе принєшена конєчна одлука – гварел Вулин и додал же Совит за рок зробел досц на ришованю проблемох у дружтве и подписал 18 колективни контракти, а социялни диялоґ функционує лєпше.

Социялно-економски совит творя предствителє Влади Сербиї, Униї роботодавательох и двох репрезентативних синдикатох – СССС и Синдикату „Нєзависносц”.