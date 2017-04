Дом здравя достал комби-превозку

ШИД – Гуманитарна орґанизация „Инициятива за обнову и розвой” з Беоґраду вчера придала донацию Дому здравя Шид, а слово о хаснованей комби-превозки, алє у добрим стану, за осем путнїкох.

Ключи директорови Дому здравя др Крстови Курешови придал вивершни директор спомнутей гуманитарней организациї Миодраґ Неделькович, а превозка пред тим достата од нємецкого партнера.

Директор др Куреш подзековал на донациї, визначуюци же комби будзе хасновани за транспорт пациєнтох на диялизу до Общого шпиталю у Сримскей Митровици.

Др Куреш, котри и главни координатор здравствених службох за миґрантох у шидскей општини, з тей нагоди новинаром гварел же вчера у трох прилапююцих центрох бул реґистровани 1 621 миґрант, цо зменшанє у одношеню на 2 000, кельо було донєдавна.