Дачич и Баятович у Вербаше уручели нови членски карточки

ВЕРБАС – У рамикох кампанї за локални виберанки вчера, 19. априла, у Готелу „Бачка“ у Вербаше було шветочне додзельованє 250 членских карточкох новим членом Социялистичней партиї Сербиї (СПС).

Младим социялистом карточки уручели предсидатель СПС и заменїк предсидателя Влади Сербиї Ивица Дачич и предсидатель Покраїнского одбору СПС Войводини Душан Баятов

У урядовей часци програми з трома шпиванками наступела и шпивацка ґрупа КПД „Карпати“, а на шветочносци присуствовал и предсидатель КПД „Карпати“ др Деян Загорянски, котри кандидат за одборнїка до Скупштини општини Вербас на лїстини СПС.