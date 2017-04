У вербаскей општини 180 кандидати за локални виберанки

ВЕРБАС – Виберанки за нови состав Скупштини општини Вербас буду на нєдзелю, 23. априла, а за 36 одборнїцки места ше буду змагац 180 кандидати зоз шейсц лїстинох.

Лїстини кандидатох за одборнїкох придали Сербска напредна странка, Социялистична партия Сербиї, Сербска радикална странка, Рух социялистох, Коалиция „Ошлєбодзме Вербас” и Рух „Досц було“.

Медзи кандидатами за одборнїкох и шейсц дохторе медицини, тринац економисти, дзешец правнїки и адвокати, осем професоре и учителє, седемнац студенти, осем пензионере и други, а штредняа старосц кандидатох 41,5 роки.

З местох у вербаскей општини штреднє єст коло єденац кандидатох, а найменєй кандидатох єст з Коцура, лєм седем.