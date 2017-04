РУСКИ КЕРЕСТУР – Як и други места у Войводини, и Руски Керестур ше вчера забилєл од шнїгу хтори досц густи падал вноци и рано, алє ше през дзень розпущел. Но температура значно спадла, а жими доприношел и досц моцни витор.

Тельо потребни диждж шацом на полю и у заградох у Керестуре почал падац стреду вечар, же би вноци и рано прешол до шнїгу, а як дознава Рутенпрес, спадло од 30 до 35 литри дижджу и шнїгу по квадратним метеру.

Шнїгу и нїзшим температуром ше менєй зрадовали паприґаре и други заградкаре, алє вчера зрана нє було мразу, а як дознава Рутенпрес, у пластенїкох з паприґу и другу желєняву вчас рано було коло нула ступнї целзиюсових.

Медзитим, пре охрану младей пресади од мразу, велї вноци обновели поставене зогриванє у пластенїкох, лєбо порихтали други способи зогриваня, так же пластенїки превентивно зогривали вноци и вчас рано, а так будзе покля нїзши температури.

Як гваря фаховци, пошвидко ше укаже чи шнїг и жимна хвиля направели чкоди на овоци.

Як дознава Рутенпрес, остатнї шнїг у априлу у Керестуре падал 1996. року, а старши паметаю же 1953. року шнїг нападал аж и коло 20. мая.