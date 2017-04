Вук Радоєвич бешедовал з коцурскима польопривреднїками

КОЦУР – У Велькей сали Месней заєднїци Коцур вовторок, 18. априла, з польопривреднїками з того места бешедовал покраїнски секретар за польопривреду, водопривреду и лєсарство мр Вук Радоєвич, зоз своїма сотруднїками, а стретнуце орґанизовало коцурске Здруженє „Бачки малинаре“.

Покраїнски секретар Радоєвич присутним гварел же за польопривреду того року обезпечени 70 одсто вецей средства як дотераз и потолковал на яки способ можу витвориц врацанє средствох, визначел мири потримовки за статкарство, бешедовал о старт-ап кредитох за початнїкох и кредитох за обновйованє механїзациї, а парастох упознал и з новосцами хтори у тей обласци запровадзує його секретарият.

Директор Фонду за польопривреду Александар Боґданович польопривреднїкох упознал з кредитнима линиями за польопривреду, кредитнима лимитами и каматами за купованє новей механїзациї, пластенїкох, процивкаменцових мрежох, за вибиванє студньох и за системи за залїванє, як и опреми за пчоларство и вецейрочни засади овоци.

Присутних найвецей интересовало яки условия за купованє новей механїзациї, як и за снованє задруґи малинарох и будованє хладзальнї у Коцуре.

Попри спомнутих, вовторок у Коцуре були и помоцнїки покраїнского секретара за польопривреду Младен Петкович и Владислав Крсманович, а з локалней самоуправи предсидатель Дочасового орґану Општини Вербас Милан Ґлушац и предсидатель Совиту Месней заєднїци Коцур Желько Бєлан.