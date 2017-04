Дзецинска представа Керестурцох ше пласовала на покраїнску смотру

РУСКИ КЕРЕСТУР – Татрална представа Дзецинскей ґрупи Драмского студия „АРТ” Дому кулури Руски Керестур „Перша журка” Тодея Николетича, у режиї Ксениї Бодянец, пласовала ше на покраїнску смотру, односно на „Майски стретнуца” у Темерину.

Як сообщел селектор на шицких зонских смотрох у Войводини др Милян Войнович, на тим уровню змаганя участвовали 36 дзецински представи (школярох нїзших и висших класох ОШ) на вецей язикох, а за закончуюци „Майски стретнуца” вибрал 13 представи.

З кулскей општини ше на покраїнске змаганє зоз своїма представами пласовали и млади драмски аматере з Театру „Стеван Сремац” з Червинки, Културного центру Кула, як и з ОШ „Велько Влахович” з Крущичу.

Попри спомнутих, на „Майских стретнуцох” буду участвовац дзецински представи з Бачкей Тополї, Апатину, Старей Пазови, Латярку, Шиду, Ковину, Радичевичу, Шимановцох и Чуроґу, хтори буду виводзени на сербским, мадярски, словацким, ромским и руским язику.