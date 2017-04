Крстурска представа за децу пласирала се на покрајинску смотру

РУСКИ КРСТУР – Позоришна представа Дечије групе Драмског студија „АРТ“ Дома културе Руски Крстур „Прва журка“ Тоде Николетића, у режији Ксеније Бођанец, пласирала се на покрајинску смотру, односно на „Мајске сусрете“ у Темерину.

Како је саопштио селектор за све зонске смотре у Војводини др Миљан Војновић, на овом нивоу такмичења учествовале су 36 дечије представе (ученика нижих и виших разреда ОШ) на више језика, а за завршне „Мајске сусрете“ изабрао је 13 представа.

Из кулске општине на покрајинско такмичење пласирале су се и представе Позоришта „Стеван Сремац“ из Црвенке, Културног центра Кула, као и ОШ „Вељко Влаховић“ из Крушчића.

Осим поменутих, на „Мајским сусретима“ ће учествовати и дечије представе из Бачке Тополе, Апатина, Старе Пазове, Лаћарка, Шида, Ковина, Радичевића, Шимановаца и Чуруга, које ће бити изведене на српском, словачком, ромском и русинском језику.